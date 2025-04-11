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Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu martta yavaşladı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
ABD'de üretici enflasyonu martta yavaşladı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti.

Bu dönemde yüzde 0,2 artması beklenen ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Üretici fiyatları martta yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarken, yıllık üretici enflasyonu geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun geçen ay yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artış, şubat ayında yüzde 3,2 olarak kaydedilmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de martta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,6 olması tahmin ediliyordu.

Çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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