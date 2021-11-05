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Dünya

Beyaz ırkçı grubun planladığı terör saldırısı FBI dinlemelerine yakalandı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) basına sızan kayıtlarında, Virginia eyaletinde iki beyaz ırkçının Virginia'da yapmayı planladığı terör saldırısı planının dinlemelere yakalandığı ortaya çıktı.

Dildar Baykan Atalay   | 05.11.2021
Beyaz ırkçı grubun planladığı terör saldırısı FBI dinlemelerine yakalandı

Washington

ABC News'in ele geçirdiği ses kayıtlarına, "The Base (Taban)" adı verilen beyaz ırkçı bir grubun iki üyesinin 2019'da Delaware'de yaptığı ve FBI'ın dinlemelerine takılan konuşmaları yansıdı.

Kayıtlarda, Kanada ordusunda görev yapmış eski bir asker olan Patrik Mathews ve Brian Lemley'in siyahi insanları ve emniyet yetkililerini öldürmeyi, kritik altyapılara saldırmayı planladığına işaret edilen haberde, söz konusu eylemlerin amacının ABD hükümetini devirmek ve ırkçı bir iç savaş çıkarmak olduğu kaydedildi.

Haberde, ikilinin ayrıca Dylann Roof isimli bir seri katili hapishaneden kaçırmayı ve bir Virginia Kongre üyesini öldürmeyi planladığı da belirtilerek, Mathews ve Lemley'in geçen ay Maryland eyaletinde "terörizm" ile suçlandığı ve 9 yıl hapse mahkum edildiği aktarıldı.

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