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Ekonomi

ABD'de kişisel tüketim harcamaları kasımda beklenenden az arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasımda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 23.12.2022
ABD'de kişisel tüketim harcamaları kasımda beklenenden az arttı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde seyir izleyen Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Ülkede kişisel gelirler, ekim ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise kasımda aylık yüzde 0,1 oranında yükseldi.

Yavaşlama göstermeye devam eden kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamalarındaki artış ekimde yüzde 0,9 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 5,5 ile Ekim 2021'de bu yana en düşük artışı kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,7 arttı. Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,7 artması yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekimde ayında aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5 artmıştı.

Analistler, göstergelerin enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğine işaret ettiğini ancak ABD Merkez Bankası'nı (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını daha yüksek seviyelere çıkarmaktan caydırmak için yeterli olmadığını belirtti.

Dayanıklı mal siparişleri kasımda beklenenden fazla azaldı

Dayanıklı mallara yönelik siparişler kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azalarak 270,6 milyar dolar oldu.

Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşü gösteren dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,6 azalması öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, ekimde ise yüzde 0,7 artışla 276,4 milyar dolara yükselmişti.

Art arda 3 ay artış gösteren ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, kasımda yüzde 6,3 azaldı. Ulaşım hariç siparişler, aynı dönemde yüzde 0,2 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2,6'lık azalış kaydetti.

Analistler, dayanıklı mal siparişlerindeki sert düşüşün, ekonominin yavaşladığının bir başka işareti olduğunu belirtti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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