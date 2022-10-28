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Dünya

ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylülde beklentileri aştı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 28.10.2022
ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylülde beklentileri aştı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'lük arttı.

Piyasa beklentilerinden fazla artış gösteren Amerikalıların kişisel gelirleri, ağustos ayında da yüzde 0,4'lük yükseliş göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları ise eylülde aylık yüzde 0,6 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükselen kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları ağustosta da yüzde 0,6 artmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde ağustosta olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,2 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,1'lik artış kaydetti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim piyasa beklentileriyle paralel seyir izlerken, yıllık bazda beklentilerin altında seyretti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta da aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,9 artmıştı.

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