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Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 artışla günü 5.454,79 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.12.2022
Borsadan kapanış rekoru

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 90,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,55 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile sigorta oldu.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, haftaya Japonya Merkez Bankası ( BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını ifade etti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve işsizlik oranı, Çin'de sanayi karları, ABD'de bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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