Dolar
28.35
Euro
30.19
Altın
1,983.62
ETH/USDT
1,825.00
BTC/USDT
34,961.00
BIST 100
7,688.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada 217 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişilik artışla 217 bine yükseldi. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 210 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 210 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 210 bine çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Ekim ile biten haftada 35 bin bin kişi artarak 1 milyon 818 bine ulaşırken, nisan ayından bu yana en yüksek değer kaydedildi.

Analistler, tarihsel olarak sıkı seviyelerde kalmasına rağmen, ABD'de iş gücü piyasasının bir miktar yumuşama sürecinden geçtiğine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin AB perspektifinin değişmediğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: AA "100 yılı" var eden ruhu ve iradeyi farklı perspektiflerle ele alıyor
Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı

Benzer haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilerin "İsrail'in savaş suçları" sorularına kaçamak yanıtlar verdi

Tel Abyadlı anne, ABD destekli PKK/YPG'nin kaçırdığı evladına kavuşacağı günü hayal ediyor

Tel Abyadlı anne, ABD destekli PKK/YPG'nin kaçırdığı evladına kavuşacağı günü hayal ediyor
Alperen Şengün'ün 19 sayısı, Rockets'a galibiyeti getirdi

Alperen Şengün'ün 19 sayısı, Rockets'a galibiyeti getirdi
Londra'da göstericiler, ABD Başkan Yardımcısı Harris'e "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı

Londra'da göstericiler, ABD Başkan Yardımcısı Harris'e "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet