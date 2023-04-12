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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm gündemli toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi

ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), OPEC+ grubu tarafından yapılan üretim kesintilerini gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Sibel Morrow  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

Ankara

EIA'nın "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 85,01 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mart ayı raporunda 82,95 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 79,24 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı martta 77,10 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 81,21 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 75,21 dolar olması bekleniyor.

EIA, fiyatlardaki yukarı yönlü revizyonun küresel petrol üretiminde beklenen azalmaya karşın küresel petrol tüketiminin değişmemesinden kaynakladığını açıkladı.

ABD'nin ham petrol üretiminde yükseliş bekleniyor

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 540 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 880 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te 12 milyon 750 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 310 bin varil, gelecek yıl da 103 milyon 250 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, OPEC'in petrol ve petrol ürünleri üretiminin bu yıl günlük 33 milyon 690 bin varile, gelecek yıl günlük 34 milyon 650 bin varile ulaşacağı belirtildi. Grubun ham petrol üretiminin ise bu yıl 28 milyon 260 bin varil, gelecek yıl 29 milyon 190 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 100 milyon 870 bin varil, gelecek yıl 102 milyon 720 bin varil olacağı öngörülüyor.

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