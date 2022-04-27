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Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 700 bin varil arttı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 27.04.2022
ABD'nin ham petrol stokları arttı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 414 milyon 400 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 167 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 553 milyon 100 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 230 milyon 800 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 98 bin varil artarak 5 milyon 934 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 549 bin varil azalarak 3 milyon 721 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Nisan haftasında 19 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 347 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 13 milyon varil olması bekleniyor.

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