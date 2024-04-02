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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'i ziyaret edecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 3 Nisan'da ikili görüşmelerde bulunmak üzere Çin'e gidecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'i ziyaret edecek

New York

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ziyaretinin, ikili ekonomik ilişkilerin yönetilmesi ve Amerika'nın çıkarlarının ilerletilmesi için yürütülen yoğun diplomasi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl temmuzda Çin'in yeni ekonomi ekibiyle Pekin'de yapılan toplantıların ardından Bakan Yellen'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde mevkidaşı He Lifeng ile San Francisco'da bir araya geldiği ve Yellen ile He'nin talimatıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve mali çalışma gruplarının kurulduğu anımsatıldı.

Geçen yıl nisanda Yellen'ın, ABD'nin Çin ile ekonomik ilişkisine rehberlik eden 3 prensibi ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, öncelikle müttefiklerimizin ulusal güvenlik çıkarlarının yanı sıra ulusal güvenlik çıkarlarını da güvence altına almayı ve insan haklarını korumayı amaçlıyor. İkincisi; Çin ile Amerikalı işçiler ve firmalar için eşit şartlar sağlayan sağlıklı bir ekonomik ilişki arıyoruz. Son olarak temel ikili ve küresel öncelikler konusunda mümkün olan her yerde işbirliği yapmaya çalışıyoruz."

Açıklamada, Yellen'ın, ziyareti sırasında Amerikalı işçilere ve işletmelere adil davranılması ve yasa dışı finansmanla mücadele konusunda ikili işbirliğini genişletmek için çalışacağı belirtilerek, finansal istikrarın desteklenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki borç sıkıntısının çözülmesi de dahil olmak üzere hem ABD hem de Çin'in yanı sıra dünyaya fayda sağlayacak kritik çalışmalar konusunda da mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarıldı.

Yellen'ın 3 Nisan'da başkent Washington'dan ayrılacağı ve 4 Nisan'da Çin'in Guangzhou şehrine varacağı kaydedilen açıklamada, buradaki temaslarının ardından 6 Nisan'da da Pekin'e geçeceği vurgulandı.

Açıklamada, Yellen'ın, 8 Nisan'da, gerçekleştirdiği temaslara dair basın açıklaması yapacağı ve 9 Nisan'da ise Washington'a döneceği ifade edildi.

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