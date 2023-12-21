Dolar
29.15
Euro
32.05
Altın
2,041.44
ETH/USDT
2,234.20
BTC/USDT
43,908.00
BIST 100
7,759.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşuyor.
logo
Ekonomi

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüdü.

Dilara Zengin Okay  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 5,2 büyüdüğü kaydedilmişti.

Bu dönemde yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen ABD ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini kaydetti.

ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ve ikinci çeyreğinde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme performansında; tüketici harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları, konut sabit yatırımları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ihracat da arttı.

Üçüncü çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyon belirleyici oldu. Büyümeye negatif etki yapan ithalat da aşağı yönlü revize edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,8'den 2,6'ya düşürüldü. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,3'ten yüzde 2'ye revize edildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7'lik artış kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Örnek'in cenaze törenine katıldı
İsrail'i UCM'ye şikayet eden İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Şamlı: UCM'nin savcısına dilekçemizin mahiyetini anlattık
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına Sakarya'da 6 bin fidan dikildi

Benzer haberler

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü

New Jersey'de sellerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Uzmanlara göre, ABD'nin Kızıldeniz koalisyonuna Yemen'de olası bir savaş için bölgesel destek yok

ABD'de seçmenlerin İsrail'e sağlanan askeri yardıma verdiği destek azaldı

ABD'de seçmenlerin İsrail'e sağlanan askeri yardıma verdiği destek azaldı
Batı bankaları krizli bir yılı geride bırakıyor

Batı bankaları krizli bir yılı geride bırakıyor
NBA'de Joel Embiid'den 51 sayı

NBA'de Joel Embiid'den 51 sayı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet