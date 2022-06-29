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Ekonomi

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 daraldı

Beklenenden fazla küçülme gösteren ülke ekonomisinin, ilk çeyrekte yüzde 1,5 daraldığı tahmin ediliyordu.

Dilara Zengin Okay   | 29.06.2022
ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 daraldı

Washington

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 azaldı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif aşağı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülmesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 daraldığı, mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 1,5 küçüldüğü kaydedilmişti. Böylece, ABD'de ekonomi yılın ilk çeyreğinde tahmin edilenden fazla küçülme göstermiş oldu.

ABD ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyürken, salgın sonrası toparlanmanın etkisiyle geçen yıl genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, ihracat, federal kamu harcamaları, özel stok yatırımları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde ithalat yükseliş gösterirken, konut dışı sabit yatırımlar, kişisel tüketim harcamaları ve konut sabit yatırımları artış kaydeden diğer kalemler olarak sıralandı.

İlk çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyonun, kişisel tüketim harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.

Kişisel tüketim harcamalarındaki artışa ilişkin veri bu dönemde yüzde 3,1'den yüzde 1,8'e revize edildi. Kişisel tüketim harcamaları, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 7'den yüzde 7,1'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 5,1'den yüzde 5,2'ye yükseltildi.

Analistler, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen rekor seviyedeki dış ticaret açığının ABD ekonomisinin daralmasında etkili olduğunu ancak iç talebin güçlü kaldığını belirtti.

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