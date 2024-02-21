Dolar
31.00
Euro
33.56
Altın
2,024.48
ETH/USDT
2,914.40
BTC/USDT
51,074.00
BIST 100
9,312.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilk kez Çinli şirketleri dahil etti

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında ilke kez Çinli şirketleri yaptırım listesine dahil etti.

Emre Aytekin  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilk kez Çinli şirketleri dahil etti

Pekin

AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri, Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vardı.

Paket kapsamında yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında ilk kez Çinli şirketler yer aldı.

Çin ana karasında kayıtlı Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading ve Yilufa Electronics ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı RG Solutions, Rusya'ya savaşta askeri destek sağlayabilecek ticari ilişkileri nedeniyle yaptırım listesine alındı.

Şirketlerin, Rus alıcıların, Avrupa'da üretilen, askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlere erişmesine yardım ve aracılık ettiği öne sürülüyor.

Detayları henüz paylaşılmayan yaptırım paketinin, savaşın başlangıcının ikinci yıl dönümü olan 24 Şubat'ta onaylanması bekleniyor.

AB, şimdiye dek Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketi yürürlüğe koydu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş yelpazeye yayılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan'dan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Gazze için ateşkes çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın "Yahudilerin Sonu" kitabına ilişkin iddiasını yalanlandı
Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
Bakan Özhaseki, İliç'te Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Benzer haberler

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin kararın ileri tarihte verileceği belirtildi

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin kararın ileri tarihte verileceği belirtildi

ABD'de 2000'den bu yana en fazla grev geçen yıl yapıldı

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilk kez Çinli şirketleri dahil etti

Çin, tatil dönüşü soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkisinde

Çin, tatil dönüşü soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkisinde
İtalya, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Rus Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı

İtalya, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Rus Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı
ABD'de liman altyapısına 20 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak

ABD'de liman altyapısına 20 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet