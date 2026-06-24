Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vergi kurallarını sadeleştiren ve şirketlerin üzerindeki idari yükleri azaltan yeni torba yasa paketiyle işletmelerin yıllık yaklaşık 8 milyar avro tasarruf etmesini öngörüyor.

AB vergi kurallarını sadeleştirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vergi kurallarını sadeleştiren ve şirketlerin üzerindeki idari yükleri azaltan yeni torba yasa paketiyle işletmelerin yıllık yaklaşık 8 milyar avro tasarruf etmesini öngörüyor.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, vergi kurallarını sadeleştirmeyi ve işletmeler üzerindeki uyum yüklerini azaltmayı amaçlayan torba yasa teklifini tanıttı.

Avrupa'nın ekonomik alanda daha iyi sonuçlar elde etmesi için daha basit vergi kurallarına ihtiyacı olduğunu belirten Dombrovskis, "Vergi basitleştirme tekliflerimiz, hem işletmeler hem de vergi idareleri için netliği ve hukuki kesinliği kökten iyileştirecek çözümler sunuyor." diye konuştu.

Dombrovskis, "Bu düzenlemeler, Avrupa'daki işletmelerin uyum maliyetlerini yılda yaklaşık 8 milyar avro azaltacak. Bunun 3,3 milyar avroluk kısmını yıllık idari maliyetlerdeki düşüş oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mevzuat sadeleştirme gündemleri kapsamında şimdiye kadar sağlanan toplam tasarrufun 18 milyar avroyu aşmış olacağına işaret eden Dombrovskis, tekliflerinin ayrıca sınır ötesi yatırımların ve ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacağını anlattı.

AB Komisyonunun konuya ilişkin açıklamasında ise teklifin son dönemde rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen kapsamlı mevzuat sadeleştirme çalışmalarının bir parçası olduğu ve vergi alanındaki bürokratik yükleri azaltmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle sınır ötesi faaliyet gösteren şirketlerin farklı üye ülkelerdeki karmaşık vergi kuralları nedeniyle yüksek uyum maliyetleriyle karşı karşıya kaldığına işaret edilerek yeni düzenlemelerin işletmelerin vergi yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

Teklif kapsamında, AB içindeki şirketler arasında yapılan temettü, faiz ve telif ödemelerinde uygulanan vergi prosedürlerinin sadeleştirileceği, vergi mükelleflerinin aynı bilgileri farklı ülke idarelerine tekrar tekrar sunma zorunluluğunun azaltılacağı ve dijital çözümlerin daha fazla kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, düzenlemelerin işletmeler için yıllık yaklaşık 8 milyar avro tasarruf sağlamasının beklendiği, bunun yaklaşık 3,3 milyar avroluk kısmının idari maliyetlerdeki düşüşten kaynaklanacağı belirtildi.