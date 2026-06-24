THY Miles&Smiles ile Garanti BBVA işbirliğinin 25. yılına özel uçak parçalarından kredi kartı Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Miles&Smiles ile Garanti BBVA arasındaki işbirliğinin 25. yıl dönümüne özel gerçek uçak parçalarından kredi kartı tasarladıklarını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Miles&Smiles ile Garanti BBVA arasındaki işbirliğinin 25. yıl dönümüne özel gerçek uçak parçalarından kredi kartı tasarladıklarını duyurdu.

Olmuştur, Linkedln hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin 1989 yılında başlattığı Miles&Smiles sadakat programının, Garanti BBVA ile yürüttüğü işbirliğinin 25. yılını özel bir kartla kutladığını belirterek, "Filomuzda saatlerce uçmuş bir A321 uçağımızdan alınan gerçek parçalarla üretilen kartlar, şimdi dünyayı keşif yolculuğunuzda size eşlik edecek." ifadesini kullandı.

Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarının bugüne kadar kullanıcılarına 178 milyarın üzerinde mil kazandırdığını aktaran Olmuştur, "Toplam 17 milyon ödül bilet düzenlendi. Bu biletlerin uçuş mesafesiyle dünyanın etrafında 550 bin tur atmak mümkün. 37 yıllık deneyime sahip Miles&Smiles, bugün dünyanın önde gelen havayolu sadakat programlarından biri. 25 milyonu aşkın üyeye ve 300'den fazla markaya ulaştı." açıklamalarında bulundu.

Yükselişlerini sürdürürken gelişimi ve dönüşümü önceliklendirdiklerini, daha erişilebilir bir sadakat deneyimi sunmak için çalıştıklarını belirten Olmuştur, gelecek dönemde mil kazanım ve harcama süreçlerini tek bir dijital kanalda birleştirerek, Miles&Smiles'ı kişiselleştirilmiş çözümler sunan bir sadakat programına dönüştüreceklerini kaydetti.

Olmuştur, projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşları ile Garanti BBVA'daki iş arkadaşlarına teşekkür ederek, "Miles&Smiles ile dünyayı keşif yolculuğunuzun sürmesini diliyorum." ifadesini kullandı.