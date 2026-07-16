LFP batarya ithalatına yönelik vergi düzenlemesinin yatırımları hızlandırması bekleniyor

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Yönetim Kurulu Başkanı Tutaşı, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen teknik özelliklere sahip Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya hücrelerinin ithalatında uygulanan yüzde 30 ilave gümrük vergisinin yıl sonuna kadar kaldırıldığını anımsatarak, batarya hücrelerinin enerji depolama projelerindeki en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Düzenlemenin özellikle 2027'nin ilk yarısında devreye alınması planlanan projelere maliyet ve tedarik avantajı sağlayacağını ifade eden Tutaşı, enerji depolama yatırımlarının 2025 sonu itibarıyla uygulama ve devreye alma aşamasına geçtiğini kaydetti.

Tutaşı, vergi indiriminin yatırım kararlarını hızlandırmasını beklediklerini belirterek, "Enerji depolama yatırımları uzun hazırlık ve uygulama süreçleri gerektiren projeler. Bugün alınacak tedarik kararları, yarın devreye girecek tesislerin maliyet yapısını belirliyor. Bu nedenle yıl sonuna kadar oluşan maliyet avantajı, özellikle yatırım hazırlıkları devam eden projeler açısından önemli bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemenin 31 Aralık'a kadar geçerli olduğuna dikkati çeken Tutaşı, yatırımcıların tedarik, finansman ve lojistik planlarını bu takvime göre hızlandırması gerektiğini söyledi.

Tutaşı, küresel batarya fiyatlarının gerilediği bir dönemde vergi yükünün geçici olarak kaldırılmasının, yılın ikinci yarısında sektörde ciddi hareketlilik oluşturabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin yalnızca daha uygun maliyetlerle batarya hücresi ithal etmek olmaması gerektiğini vurgulayan Tutaşı, hücre üretiminden batarya yönetim sistemlerine, enerji yönetim yazılımlarından konteyner ve sistem entegrasyonu çözümlerine kadar uzanan bütüncül bir yerli üretim ekosisteminin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Tutaşı, düzenlemenin kısa vadede yatırımların önünü açarken sektöre ölçek, deneyim ve teknik yetkinlik kazandırabileceğini belirterek, bunun ithalata dayalı yapıdan yüksek yerlilik oranına sahip sürdürülebilir bir batarya sanayisine geçişte önemli bir basamak oluşturabileceğini kaydetti.

Çin kararı tedarik takvimini öne çıkarıyor

Çin'in batarya ürünlerine yönelik ihracat KDV iadesini yıl sonunda tamamen sonlandıracak olmasına dikkati çeken Tutaşı, Türkiye'de LFP batarya hücrelerine uygulanan ilave gümrük vergisinin geçici olarak kaldırılmasıyla yılın ikinci yarısının küresel batarya ticareti açısından kritik bir tedarik dönemine dönüştüğünü söyledi.

Tutaşı, önümüzdeki birkaç ayın yalnızca fiyat avantajı açısından değil, yatırım kararları ve tedarik stratejilerinin şekillenmesi bakımından da belirleyici olacağını ifade etti.

Bu dönemin doğru değerlendirilmesinin, 2027'de devreye alınması planlanan projelerin maliyet yapısını ve rekabet gücünü doğrudan etkileyeceğini belirten Tutaşı, yatırımcıların tedarik süreçlerini proje takvimleriyle uyumlu yürütmesi gerektiğini aktardı.

Aşırı stok ve kalite riskine dikkat

Vergi avantajının yalnızca maliyet odaklı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Tutaşı, ihtiyaçların üzerinde hücre ithal edilerek aşırı stok oluşturulmaması uyarısında bulundu.

İthalat miktarlarının gerçek üretim planları, kesinleşmiş siparişler ve proje takvimleriyle uyumlu belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Tutaşı, batarya hücrelerinin depolama süresi ve koşullarına bağlı olarak yaşlanabildiğini söyledi.

Tutaşı, üretim tarihi ile stok ve taşıma koşullarının hücrelerin kapasitesini, verimini, ömrünü ve güvenliğini doğrudan etkileyebildiğini belirterek, uygun koşullarda yönetilmeyen stokların ilerleyen dönemde performans kaybı, garanti sorunu ve kalite riski oluşturabileceğini sözlerine ekledi.