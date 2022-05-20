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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Rusların dondurulan varlıklarını Ukrayna'da kullanmak istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasının yüzlerce milyar avroyu bulabileceğine işaret etmişti.

Ata Ufuk Şeker   | 20.05.2022
AB, Rusların dondurulan varlıklarını Ukrayna'da kullanmak istiyor ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Rus oligarkların dondurulan mal varlıklarını Ukrayna'nın inşasında kullanmanın yollarını arıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın ZDF Televizyon Kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın inşasına Rusya'nın katkı vermesi gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "Hukukçularımız, Ukrayna'nın yeniden inşası için oligarkların donmuş varlıklarını kullanmanın yollarını bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın uzun vadede yeniden inşa sürecinin AB'ye katılması için gereken reformlarla birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ukrayna'nın yeniden inşası için ortak finansman sağlamamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın AB üyeliği için hukuk, ekonomi ve siyasi alanlarda belirli standartları karşılaması gerektiğini anımsatan von der Leyen, üyelik sürecinin büyük ölçüde adayın nasıl davrandığına ve ne yaptığına bağlı olduğunu belirtti.

Rus oligarkların şimdiye kadar 30 milyar dolarlık mal varlığının AB üyesi ülkeler tarafından dondurulduğu tahmin ediliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise geçen hafta, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasının yüzlerce milyar avroyu bulabileceğine işaret etmişti.

Borrell, AB ülkelerinin Rusya'nın dondurulmuş döviz rezervlerine el konulmasını ve bunun Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirmesi gerektiğini açıklamıştı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.

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