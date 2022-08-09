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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artmasını bekliyor.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.08.2022
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Ağustos Cuma günü açıklanacak Haziran 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 5,5 ila yüzde 9,9 aralığında yer aldı.

Ekonomistler, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,7 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi mayısta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 9,1 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 13,4 yükselmişti.

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