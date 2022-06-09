AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor.
İstanbul
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,3 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 6 ila yüzde 10,3 aralığında yer aldı.
Ekonomistler, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,6 artacağını öngörüyor.
Arındırılmış sanayi üretimi endeksi martta aylık yüzde 1,8 gerilemiş, yıllık bazda ise yüzde 9,6 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 9,5 yükselmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.