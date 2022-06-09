Dolar
17.23
Euro
18.47
Altın
1,849.86
ETH/USDT
1,818.70
BTC/USDT
30,576.00
BIST 100
2,539.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
5. Etnospor Kültür Festivali
logo
Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.06.2022
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 2 milyar 360 milyon dolar ile 5 milyar 200 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 40 milyar 720 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 27 milyar 500 milyon dolar ile 55 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, martta 5 milyar 554 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 24 milyar 223 milyon dolar olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet yardımlarının koordinasyonu ve etkinliği için yeni yapı oluşturuluyor
Alparslan Kuytul'a savcı ve hakimleri "hedef gösterme" davası açıldı
Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 5. yılında kabri başında anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz

Benzer haberler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı