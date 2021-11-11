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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 11.11.2021
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak Eylül 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin eylül ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 10,34 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 7 ila yüzde 13 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, eylül döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,03 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 13,8, aylık bazda yüzde 5,4 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 19,90 yükselmişti.

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