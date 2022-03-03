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Eğitim

YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2022-YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Mehmet Tosun   | 03.03.2022
YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 13 Mart'taki YÖKDİL/1 için, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Türkiye'de adaylar, 13 Mart'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yerel saat uygulaması kapsamında, Kıbrıs Lefkoşa'da saat 09.00, Kırgızistan Bişkek'te ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

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