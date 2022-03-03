Dolar
14.11
Euro
15.62
Altın
1,928.03
ETH/USDT
2,830.30
BTC/USDT
42,599.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıyor Ukrayna’dan Polonya’ya tren ile gelen sivillerin bulunduğu Przemysl Tren Garı’ndan yayındayız
logo
Eğitim

FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı

Proje kapsamında, 2013-2015 arasında 1 milyon 437 bin 800, Kovid-19 salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinde ise 681 bin 307 tablet bilgisayar seti dezavantajlı gruptaki öğrencilere ulaştırıldı.

Sefa Şahin   | 03.03.2022
FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayar seti sayısı 2 milyon 125 bin 607'ye ulaştı.

AA muhabirinin, MEB 2021 yılı faaliyet raporu ve istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Bakanlık, teknoloji bilişim altyapısına yönelik önemli çalışmalara imza attı.

Bakanlığın www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilen MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) ile kurumsal ve bireysel yetkili girişlerle merkez ve taşra teşkilatının kurumsal ve bireysel çalışmalarına destek sağlanıyor. Bakanlığın pek çok uygulamasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişimin kesintisiz sağlanması amacıyla mobil ağlar aracılığıyla 8 GB'a kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağlandı.

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle imkanları yeterli olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için 15 bin 234 EBA Destek Noktası oluşturuldu, kırsal kesimde bulunup bilgisayar, internet erişim imkanı olmayan ve ulaşım sorunu yaşayan öğrenciler için 63 ilde 12 bin 185 Gezici EBA Destek Noktası hizmete sunuldu.

FATİH Projesi kapsamında, 2013-2015 arasında 1 milyon 437 bin 800 tablet bilgisayar seti dağıtıldı. Kovid-19 salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinde ise 681 bin 307 tablet bilgisayar seti dezavantajlı gruptaki öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca Ocak 2022'de kronik rahatsızlığı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrenciler için 6 bin 500 tablet bilgisayar seti temin edildi.

Böylece Milli Eğitim Bakanlığının dağıtımını yaptığı tablet bilgisayar seti sayısı 2 milyon 125 bin 607 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor

Benzer haberler

FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı

FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı

MEB, matematik seferberliği başlatıyor

Okul öncesi eğitim seferberliğinde 2 bin 109 anaokulunun planlaması tamamlandı

Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki yönetici ve öğretmenler ek ders ücreti alabilecek

Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki yönetici ve öğretmenler ek ders ücreti alabilecek
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı

Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı