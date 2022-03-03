Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitim yapılmayacak.
Bitlis
Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Denizli
Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Giresun
Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime yarın ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.
Isparta
Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara yarın da sürecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar, buzlanma ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, "4 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.