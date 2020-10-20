Euro
9.31
Dolar
7.90
BIST 100
1,202.95
Altın
1,901.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor
logo
Eğitim

YÖK ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede

Yükseköğretim Kurulu, Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanmasını istedi.

Selma Kasap   | 20.10.2020
YÖK ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede

Ankara

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelere gönderilen yazıda Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara, mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanması istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK Başkanlığından Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar nedeniyle, Türkiye'de tıp fakültelerinde görev yapan Azerbaycanlı doktorların ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamak için gönüllü olarak ülkelerine gitmek üzere Azerbaycan Büyükelçiliğine başvurdukları anlatıldı.

YÖK'ün yazısında, üniversitelerden konuya olumlu yaklaşılarak mevcut mevzuat kapsamında Azerbaycan vatandaşı doktorların talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 657 bini aştı
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu

Benzer haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal: AB ülkeleri artık KKTC'yi tanımalı

DSP Genel Başkanı Aksakal: AB ülkeleri artık KKTC'yi tanımalı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Türkiye'nin diplomasi birikimini harekete geçirin

TBMM Başkanı Şentop: Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir

YÖK ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede

YÖK ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor
Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet ettiği iddia edildi

Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet ettiği iddia edildi