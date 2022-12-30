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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar, bu yıl yaklaşık 7 bin öğrenciyle bir araya geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yıl 24 ildeki 37 üniversitede gerçekleştirdiği programlar kapsamında yaklaşık 7 bin öğrenciyle buluştu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.12.2022
YÖK Başkanı Özvar, bu yıl yaklaşık 7 bin öğrenciyle bir araya geldi

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek, Türk yükseköğretim sistemini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Özvar, "Öğrenci buluşmalarına büyük önem veriyorum. Bizzat sahada gözlemler yaparak yükseköğretim sistemimize ilişkin kapsamlı çözümler üretmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, bu yıl, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi, İstanbul'da İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir'de Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi, Sakarya'da Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Erzurum'da Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi, Ardahan'da Ardahan Üniversitesi, Kars'ta Kafkas Üniversitesi, Van'da Van Yüzüncü yıl Üniversitesi, Uşak'ta Uşak Üniversitesi, Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Erzincan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Karabük'te Karabük Üniversitesi, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi, Niğde'de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bingöl'de Bingöl Üniversitesi, Zonguldak'ta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Elazığ'da Fırat Üniversitesi, Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi, Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi ve Konya'da Selçuk Üniversitesinde öğrenci buluşmalarına katıldı.

Açıklamada, Özvar'ın 24 ildeki 37 üniversitede gerçekleştirdiği bu programlarda yaklaşık 7 bin öğrenci ile bir araya geldiği bildirildi.


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