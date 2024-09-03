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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

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