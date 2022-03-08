Dolar
14.49
Euro
15.76
Altın
2,003.88
ETH/USDT
2,570.60
BTC/USDT
38,774.00
BIST 100
2,020.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'dan tahliye edilen siviller, Siret Sınır Kapısından Romanya'ya geçiş yapıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partisinin Kadın Kolları’nın düzenlediği programda konuşuyor
logo
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20,8 ortalamaya sahip Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bıraktığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 08.03.2022
YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akademik hayatta mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan kadınlar ve kadın öğrenciler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20,8 ortalamaya sahip AB ülkelerini geride bıraktığını aktaran Özvar, "Yükseköğretimde kadın yönetici oranı (rektör, dekan, bölüm başkanı, yüksek okul müdürü), AB ülkelerinde yüzde 23,7 iken, Türkiye'de yüzde 28." bilgisini verdi.

Erol Özvar, Türk yükseköğretim sisteminde, 2020'de 81 bin 661 olan kadın akademisyen sayısının, 2021'de 2 bin 199 kişi arttığını hatırlatarak, "Kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46 oldu." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de 18-22 yaş arası yükseköğretimde kadın okullaşma oranının, yüzde 40 olan erkek okullaşma oranının 8 puan önüne geçerek, yüzde 48'e yükseldiğini de açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak
Mozambik'te dün hiç Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında
TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor
Kovid-19 geçirenlerin beyin boyutunda küçülme gözlemlendi

Benzer haberler

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı

Türk badmintonunun 'öncü kadınları'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam kadına yönelik şiddeti reva gören hür tür düşünceyi, inanışı ve töreyi reddetmiştir

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde kadın imzası

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde kadın imzası
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında

Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında

Jandarmadan tır şoförlüğüne kadınlar her alanda başarıyla çalışıyor

Jandarmadan tır şoförlüğüne kadınlar her alanda başarıyla çalışıyor