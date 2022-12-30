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Eğitim

Elazığ'da kütüphanesiz okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında Elazığ'da tüm okullar kütüphaneye kavuştu.

Suat Öztürk   | 30.12.2022
Elazığ'da kütüphanesiz okul kalmadı Fotoğraf: Suat Öztürk - AA

Elazığ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde, kütüphanesi olmayan 150 okul için Elazığ Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma tamamlandı.

Kentte meslek liselerindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kitap rafları, dolaplar ve okuma masaları okullara götürülerek kütüphanelere yerleştirildi.

Gönüllü resim öğretmenleri de kütüphane duvarlarına öğrencilerin eğitimine katkı sunacak resimler yaptı.

Kütüphanesiz okulun kalmadığı kentteki öğrenciler, sağlanan imkanlarla hem okuyor hem de çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Kütüphanelerden 5'i geri dönüşümden sağlanan malzemelerden

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabire, başlatılan proje kapsamında Elazığ'da 5'i "Sıfır Atık" kapsamında geri dönüştürülen malzemelerden olmak üzere 150 yeni kütüphanenin oluşturulduğunu söyledi.

Kütüphanelerin fiziki görünümünün yanında teknik donanımları ve kitap sayılarında büyük artış sağlandığını ifade eden Yiğit, "Okullarda yaklaşık 200 bin olan kitap sayısı yüzde 150 oranında bir artış göstererek 500 bine kadar getirildi. Sadece kitap okuma ya da ders çalışma salonu olarak değil, bunun dışında çocukların sosyal etkinlik yapabildiği daha eğlenceli vakit geçirebildikleri, internet erişimine rahat ulaşabildikleri ortamlar haline geldi." dedi. 

Kütüphanelere öğrencilerin ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Bu kütüphanelerin başlangıç sürecinden itibaren çok farklı gelişmeler de oldu. Burada süreci öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin sahiplenmesi, bu kütüphanelerin kurulması sırasında meslek liselerimiz çok ciddi görev aldı. Kütüphanelerin dönüşümünü, yenilenmesini, kitap raflarını meslek liselerimiz yaptı. Hem burada mesleki eğitimin bir gelişimine şahitlik olduk. Herkesin sahiplenmesi buraların efektif kullanımını çok daha iyi bir seviyeye getirdi."

Bu çalışmaları anketlerle değerlendirdiklerini ve olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Yiğit, "Yaptığımız araştırmalarda kütüphanede çalışan, kitaplığı olan öğrencilerin sınavlarda çok daha başarılı olduğu verisine ulaştık." ifadelerini kullandı.

"Dışarıda ulaşamadığımız birçok kitabı burada bulabiliyoruz"

Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nehir Eser, yeni yapılan kütüphanelerinin kendilerine büyük faydası olduğunu belirtti. 

Eser, "Bilgisayarlardan internet erişimi sağlıyoruz. Derslerimize çalışıyoruz. Projelerimizi hazırlıyoruz. Kütüphanemiz çok güzel, ferah ve geniş. Burada etüt yapabiliyoruz. Dışarıda ulaşamadığımız birçok kitabı burada bulabiliyoruz. Durumu olmayan, kitap alamayan arkadaşlarımız uzaktaki kütüphanelere gitme gereği duymadan burada faydalanabiliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Kevser Kaya, boş vakitlerini kütüphanede değerlendirdiğini ifade etti.

Muhammet Samet Uzdu, sesiz bir ortam olduğu için hem kitap okuduğunu hem de arkadaşları ile satranç turnuvalarına hazırlandığını söyledi.

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