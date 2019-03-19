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Eğitim

YKS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

ÖSYM, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 19.03.2019
YKS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabında 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, 2019-YKS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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