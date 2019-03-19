YKS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması
ÖSYM, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabında 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, adaylar, 2019-YKS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.