Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum.✏️📚 #YKS2022— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 17, 2022