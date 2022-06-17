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Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Mustafa Hatipoğlu   | 17.06.2022
Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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