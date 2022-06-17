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İç Ege ile Ankara ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri için yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Esin Işık   | 17.06.2022
İç Ege ile Ankara ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın İç Ege'de Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğusu, Denizli'nin kuzeyi, Kütahya'nın güneyi ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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