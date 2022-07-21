Dolar
17.71
Euro
18.05
Altın
1,706.83
ETH/USDT
1,496.50
BTC/USDT
22,614.00
BIST 100
2,524.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Eğitim

KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Temmuz'da düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Sefa Şahin   | 21.07.2022
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
TÜGVA "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapıldı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Dünya Bankasından Emine Erdoğan'a 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'

Benzer haberler

KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda

10 soruda 2022 YKS tercihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistikleri açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistikleri açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün: 2022-YKS'de toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı

ÖSYM Başkanı Aygün: 2022-YKS'de toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı
YKS birincilerinin illeri belli oldu

YKS birincilerinin illeri belli oldu