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Eğitim

Yarıyıl tatili yarın başlayacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın yarıyıl tatiline girecek.

Yıldız Aktaş   | 16.01.2020
Yarıyıl tatili yarın başlayacak

Ankara

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatiline başlayacak. 

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir okulda karne dağıtım törenine katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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