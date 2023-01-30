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Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kayak merkezlerine yarı yıl tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler pistten kızaklarıyla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 30.01.2023
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda dün başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının devam ettiği Yurduntepe ve Ilgaz kayak merkezlerinde belirli aralıklarla sis de etkili oluyor.

Kayak merkezlerine yarı yıl tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler pistten kızaklarıyla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, bu yıl kar yağışının geç başladığını söyledi.

Kayak merkezlerinde iki gündür kar yağışının aralıklarla devam ettiğini belirten Kızılarslan, "Hafta sonuna doğru kar yoğunlaşacak gibi görünüyor. Tatilcilerimiz rahat rahat gelip kayağını yapabilir. Ilgaz Dağı muhteşem bir kayak merkezi. Biraz destekle buranın seviyesini yukarı çekebiliriz." ifadelerini kullandı.

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