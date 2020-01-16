Euro
6.57
Dolar
5.89
BIST 100
122,210.00
Altın
1,554.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z'nin İstanbul Havalimanı'ndan çıkış görüntülerine ulaşıldı
logo
Eğitim

Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

Deniz Açık   | 16.01.2020
Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.

Öğrenci sayısı bakımından dünyada 3'üncü olan AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 14-15 Aralık 2019'da gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının 5 gün gibi rekor bir sürede duyurulduğunu hatırlatan Başar, şöyle devam etti:

"Açıköğretim Sistemi'ndeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

29 ülkede 6 milyondan fazla mezun verdi

Başar, Türkiye'nin tüm illerinde, 28 yabancı ülkede ve 70 sınav merkezinde hizmet veren sistemin mezun sayısının 6 milyonu aştığını aktardı.

"AÖS Sorular", "Anadolu ÖYS", "Özet Oku" ve "3D AÖS" olmak üzere 4 mobil uygulama bulunduğuna değinen Başar, bunları tek platformda bir araya getirmeyi planladıklarını duyurdu.

Açık Kütüphane'de 44 bin 304 materyalin yer aldığı bilgisini veren Başar, "Bu materyallerin indirilme sayısı ise 2019 yılı sonu itibarıyla 33 binin üzerinde. Bu önemli bir rakam. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok kişinin bilgiden yararlanması ve bilginin yayılmasıdır. Açık Kütüphane de bizim için statik değil, dinamik bir yapı. Sürekli takibini ve yenilemelerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak

Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak

Türkiye'nin milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslimatı gerçekleştirildi

'Paylaşılamayan köpek' hakkında mahkeme kararını verdi

Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma
YÖKDİL başvuruları başladı

YÖKDİL başvuruları başladı
Uzmanlardan 'sosyal medya saldırganlığı' uyarısı

Uzmanlardan 'sosyal medya saldırganlığı' uyarısı