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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor.
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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 05.02.2023
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Yarıyıl tatilinin son gününde tabiat parkını tercih eden tatilciler dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandı.

Bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, soğuk havanın etkisiyle park içindeki gölün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Göl çevresinde yürüyüş yapan ve iskelelerde fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, piknik alanlarında vakit geçirdi, aileleriyle kızakla kaydı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve jandarma ekipleri, tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.

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