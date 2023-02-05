Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,663.20
BTC/USDT
23,377.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Emekli olmasına rağmen güvercinlere bakmak için iş yerini kapatmıyor

Tekirdağ'da yaşayan esnaf Birol Mutlu, iş yerinin önünde beslediği güvercinler aç kalmasın diye, emekli olmasına rağmen çalışmaktan vazgeçemiyor.

Fırat Çakır   | 05.02.2023
Emekli olmasına rağmen güvercinlere bakmak için iş yerini kapatmıyor Fotoğraf: Fırat Çakır - AA

Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesindeki Atlas Pasajı'nda yaklaşık 41 yıl önce ayakkabıcı dükkanı açan 59 yaşındaki Mutlu, her sabah ve akşam dükkanının önündeki güvercinlere yem veriyor.

Mutlu'nun güvercin sevgisi çevredeki esnaf ve kent sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Mutlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana güvercinlere ilgisi olduğunu, kuşlarına çok fazla zaman ayırdığı için derslerinin iyi olmadığını söyledi.

Babasının bu duruma tepki göstererek güvercinlerinin hepsini doğaya saldığını anlatan Mutlu, "18 yaşında iş yeri açmamın ardından dükkanımın önündeki güvercinlere bakmaya başladım. Güvercinlerle aramda özel bir bağ oluştu. Onlardan ayrılamıyorum." dedi.

"İşi bırakırsam bu güvercinlere kim bakacak"

Mutlu, emekli olduğunu, ailesinin dükkanı kapatmasını ve artık dinlenmesini istediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İşi bırakırsam bu güvercinlere kim bakacak, onu bilemiyorum. Kuşlarla ilgilenip sahip çıkacak, vakit geçirecek insan yok. Bu hayvanlar bana muhtaç. O yüzden işi bırakamıyorum. Yabani güvercinler günden güne çoğalıyor. Bunlara bakan kimse yok. Yazın tarla kenarlarında buğday bulabiliyorlar ama kış aylarında yiyecek bulamıyorlar. Ben güvercinlerle geçirdiğim zamandan büyük keyif alıyorum. Güvercin bakmak zaten hep içimde hevesti. Şimdi her gün 3- 5 kilogram yem alıp bu yemleri ikiye bölüp kuşları besliyorum."

Mutlu, güvercinler yuva yaptığında heyecanlandığını, yumurtadan itibaren yavruların gelişim sürecini takip ettiğini dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palandöken'de sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor
Bitlis'te kent merkezi ve 4 ilçede okullara 1 günlük kar tatili
Başkent EDAŞ yoğun kar kaynaklı afet riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor
İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Emekli olmasına rağmen güvercinlere bakmak için iş yerini kapatmıyor

Emekli olmasına rağmen güvercinlere bakmak için iş yerini kapatmıyor

Beslediği yüzlerce güvercinin her birini isimleriyle tanıyor

Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28'e düştü

Tekirdağ Şehir Hastanesinde geçen yıl yurt dışından 1500 hastaya hizmet verildi

Tekirdağ Şehir Hastanesinde geçen yıl yurt dışından 1500 hastaya hizmet verildi
Serbest dalışta milli sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Serbest dalışta milli sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet