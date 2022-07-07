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Eğitim

Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvuru sonuçları açıklandı.

Harun Kutbe   | 07.07.2022
Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre yapılan duyuru doğrultusunda, uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuran, resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin durumları değerlendirilerek sonuçlar duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 531 bin 885'inin uzman öğretmenlik, 70 bin 437'sinin başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmenin, eğitim programlarına katılmaya hak kazandığını bildirdi.

Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerden ise 10 bin 171'i uzman öğretmenlik, 308'i başöğretmenlik programı olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin başvurusunun kabul edildiğini belirten Özer, MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan eğitimcilerden de 1644 öğretmenin eğitimlerden yararlanacağını kaydetti.

Bakan Özer, böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 kişinin eğitim programlarına katılmaya hak kazandığı bilgisini paylaştı.

Eğitim programına katılmaya hak kazananlar, "https://www.oba.gov.tr" adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül arasında eğitimlere katılabilecek.

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