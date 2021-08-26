Dolar
8.39
Euro
9.88
Altın
1,786.95
ETH/USDT
3,100.00
BTC/USDT
46,955.00
BIST 100
1,457.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerine ilk kez fizyoterapist alacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildirdi.

Selma Kasap   | 26.08.2021
MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerine ilk kez fizyoterapist alacak

Ankara

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.

Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:

"Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM’larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca aşı olmamış iki sağlık çalışanının Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Pfizer, üçüncü doz Kovid-19 aşısının antikor seviyesini üç kattan fazla artırdığını duyurdu
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 706 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerine ilk kez fizyoterapist alacak

MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerine ilk kez fizyoterapist alacak

Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması

Öğretmenlerin yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi programı 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak

Öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu

Öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı

MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da eğitim öğretimin başlamasına yönelik hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanı Özer: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da eğitim öğretimin başlamasına yönelik hazırlıklar tamam