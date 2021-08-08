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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 08.08.2021
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanılığından yapılan açıklamada Bakan Özer'in, 6721 Sayılı Kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bulunduğu Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğini, Bakanlık görevini devraldığı 6 Ağustos 2021 itibarıyla bıraktığı kaydedildi.

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