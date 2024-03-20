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Eğitim

Palet Türk Müziği İlkokulu yetenek sınavı başvuruları başladı

Palet Türk Müziği İlkokulunun yeni öğrencilerini belirleyeceği yetenek sınavına başvurular 28 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Kübra Deniz  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Palet Türk Müziği İlkokulu yetenek sınavı başvuruları başladı

İstanbul

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'ndan (YETEV) yapılan açıklamaya göre, alanında uzman akademisyenler, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan eğitim kadrosu ile öğrencilere eğitim sunan Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak yetenek sınavı ile belirleyecek.

Öğrenciler başvurularını, Palet Türk Müziği Okulunun resmi internet sitesinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Yetenek sınavına 28 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, yetenek sınavının "ritim tekrarı", "ses tekrarı", "şarkı söyleme" ve "ödev şarkı geri dönüşleri" olmak üzere 4 aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Palet Türk Müziği İlkokulu'nda tam donanımlı konser salonu, tematik Türk müziği müzesi, ses kayıt stüdyosu, enstrüman yapım atölyesi, dijital ses arşivi, akustik avlu gibi müziğe ve sanata dair pek çok imkan bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul müfredatının yanı sıra ders programına özel olarak hazırlanmış müzik branş derslerinin ilave edildiği okulda, öğrencinin tam donanımlı eğitim alması tasarlanıyor.

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