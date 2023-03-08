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Eğitim

ÖSYM'den YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 9 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için bugün başlayan geç başvuruların 13 Mart'a kadar süreceğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
ÖSYM'den YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart mesai saati bitimine veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 13 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-YDS/1 sınavı yapılmayacak. Sınava, bu illerdeki merkezlerde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Bu illerde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, Hatay olanlar Adana'da, Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, Malatya olanlar Elazığ'da sınava alınacak.

2023-YDS/1 sınavına başvuran adaylar, 13 Mart saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

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