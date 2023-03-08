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Eğitim

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2023-MEB-EKYS) 21 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Selma Kasap  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden, 5 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 2023-MEB-EKYS'nin yeni tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 21 Mayıs 2023'te uygulanacak sınav için 11-13 Nisan 2023'te geç başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile mobil uygulamadan 13 Nisan saat 23.59'a kadar yapabilecek.

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-MEB-EKYS yapılmayacak.

2023-MEB-EKYS'ye Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, bu tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Bu adaylardan, belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyenlerden sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya olan adaylar ise Elazığ'da sınava alınacak.

Tüm adaylar, 13 Nisan saat 23.59'a kadar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

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