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Eğitim

Okullar iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır

Okullarda, Kovid-19 salgın nedeniyle iki yıldır çevrim içi etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yüz yüze etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Selma Kasap   | 19.04.2022
Okullar iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Ankara

Kovid-19 salgının başlamasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı, iki yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla evlere taşımıştı. Geçen yıl da salgının devam etmesi nedeniyle, 101. yıla özel kutlama törenleri okullarda yapılamamıştı.

Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama törenleri, okullarda tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi yüz yüze coşkuyla kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından çocuklara koltuk bırakma geleneğini bu yıl da sürdürecek.

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