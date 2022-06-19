Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
1,058.00
BTC/USDT
19,742.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Karadeniz Ereğli 1. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'ne 600 binden fazla başvuru

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındığını belirterek, bunlardan 533 bin 359'unun uzman öğretmenlik, 70 bin 505'inin ise başöğretmenlik alanında yapıldığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 19.06.2022
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'ne 600 binden fazla başvuru

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlik kariyer basamakları sınav takvimine göre 15 Haziran itibarıyla başvuruda bulunanların il değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlarının alınmasına başlandı.

İtirazlar, 21 Haziran'a kadar tamamlanacak ve 5 Temmuz'da sonuçlanacak. Eğitim programına katılacaklar 7 Temmuz'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındığını belirterek, "Bu başvuruların 533 bin 359'u uzman öğretmenlik, 70 bin 505'i başöğretmenlik alanında yapıldı. Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerden de 280'i başöğretmenlik, 9 bin 724'ü uzman öğretmenlik olmak üzere 10 bin 4 başvuru alındı." bilgisini paylaştı.

Bakanlık olarak öğretmenlerin toplumdaki itibarını artırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini kaydeden Özer, "Öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Mesleki gelişimlerini sürekli kılmak en öncelik verdiğimiz alandır. Öğretmenlerimiz bundan sonra kariyer basamaklarında ilerleyebilecek ve kazandıkları yeni unvanlarla uyumlu şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuşmuş olacaklar. Ben bu vesileyle Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimini alacak tüm öğretmelerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Eğitimler 18 Temmuz'da başlayacak

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde alınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Üç çalışma alanının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunanlar müracaat etti. Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olanlar başvurdu.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen veya uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuranların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il komisyonlarınca değerlendirildi.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacaklarda aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş ve alan öğretmenlerinin, her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları", "Yönetime Katılım Çalışmaları" ve "Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç alan olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuranların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney: (İrlanda'nın NATO üyeliği başvurusu) Kısa vadede gerçekleşebileceğini düşünmüyorum
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davasına yarın başlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Benzer haberler

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'ne 600 binden fazla başvuru

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'ne 600 binden fazla başvuru

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yaz okulu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu dönem tüm öğrencilerimizi başarılı sayıyoruz

MEB'in öğretmen eğitimlerinde bu yıl 3 milyondan fazla sertifika verildi

MEB'in öğretmen eğitimlerinde bu yıl 3 milyondan fazla sertifika verildi
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı

Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Özer: Eğitim verip de sektörün güçlü temsilcileriyle iş birliği yapmadığımız tek bir mesleki eğitim alanı yok

Bakan Özer: Eğitim verip de sektörün güçlü temsilcileriyle iş birliği yapmadığımız tek bir mesleki eğitim alanı yok