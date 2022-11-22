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Eğitim

Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık." dedi.

Fatma Sevinç Çetin   | 22.11.2022
Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemede, öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri konusunda değişikliğe gidildi.

Açıklamada, 15 Kasım 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe dair detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görev yeri değişen öğretmenlerin, lise çağındaki çocuklarının nakil işlemlerindeki kontenjan nedeniyle kendi merkezi sınav puanlarının daha altında ya da kayıt alanlarının uzağındaki okullara gitmek durumunda kaldığına yönelik sorunları ilettiğini belirtti.

"Biz de tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık." ifadesini kullanan Özer, buradaki kriterin merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda öğrencinin taban puanı, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullarda ise yerleştirme dengesinin sağlanması olacağını vurguladı.

Görev yeri değişen öğretmenlerin çocukları, ortaöğretim süresince bir defaya mahsus kontenjan şartı aranmadan nakil yapabilecek.

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