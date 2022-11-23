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Eğitim

TDV, "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasına destek için "Hayır Çarşıları" kuruyor

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasına destek olmak amacıyla 18 ilde kurulan 22 "Hayır Çarşısı" kermesinden 70 kütüphane için gelir elde edildi.

İsa Toprak   | 23.11.2022
TDV, "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasına destek için "Hayır Çarşıları" kuruyor

Ankara

TDV'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde TDV'nin il ve ilçe şubelerindeki kadın ve gençlik kolları tarafından kent meydanlarında "Hayır Çarşısı" kuruldu.

Şu ana kadar 18 ilde kurulan 22 "Hayır Çarşısı"nda satışı yapılan el emeği ürünlerden 70 kütüphaneye destek verecek gelir elde edildi.

Kampanyaya SMS ve internet üzerinden bağış yapılabilir

Vakfın görevli ve gönüllülerince 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Hayır Çarşıları"yla 200 kütüphaneye destek verilmesi öngörülüyor.

Kampanyaya "KİTAP" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destekte bulunulabiliyor, "bagis.tdv.org" web adresinden ya da TDV mobil bağış uygulamasından bağış yapılabiliyor.

Hayırseverlerce bağışlanan eserlerin, yurt içi ve dışında kitap satın alma imkanı olmayan kişilere, dezavantajlı gruplara, çeşitli kurum ve kuruluşlara ulaştırılması hedefleniyor.

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