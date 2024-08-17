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Eğitim

MEB'in Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi

Resmi Gazete'deki değişikliğe göre, sınava mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri mezunları da başvuru yapabilecek.

Buğrahan Ayhan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
MEB'in Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın kapsamı genişletilerek, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri mezunlarına da başvuru hakkı tanındı.

"Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEB'den yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, Bakanlığın rehberlik ve denetim faaliyetlerinin uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amacıyla yönetmelikte düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji gibi farklı fakültelerin mezunları da başvuru yapabilecek.

Yarışma sınavı kadro ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen "öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar" esas alınarak yapılacak. Sınava itirazlar, sınav soruları ve cevap anahtarını da kapsayarak MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile uyumlu hale getirildi.

Ayrıca yarışma sınavında başarı gösteren asıl ve yedek adayların, başvuru yaptıkları alanlara göre müfettiş yardımcılığına atanmalarına esas olmak üzere sınavın geçerlilik süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.

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