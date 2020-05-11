Euro
7.65
Dolar
7.07
BIST 100
98,161.95
Altın
1,700.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB üniversite adaylarını çevrimiçi tanıtım günlerine davet etti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl üniversiteye giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara yönelik çevrimiçi üniversite tanıtım günleri düzenleniyor.

Selma Kasap   | 11.05.2020
MEB üniversite adaylarını çevrimiçi tanıtım günlerine davet etti

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla üniversite tanıtım günlerinin düzenlendiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu etkinliklerin yapılamadığını vurguladı. 

Lise düzeyindeki öğrencilerin üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak çevrimiçi üniversite tanıtım seminerleri yapmaya başladıklarını bildiren Mete, bu amaçla görüştükleri üniversite rektörleriyle programlara başladıklarını belirtti.

Haftanın 3 günü 3 rektör üniversitesini tanıtıyor

Online üniversite tanıtım seminerlerinin her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma 16.00-16.45 saatleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi Youtube kanalında canlı yayınlandığını belirten Mete, moderatörlüğünü daire başkanı ve milli eğitim uzmanlarının yaptığı tanıtımlara, ilgili üniversitenin rektörü ve farklı illerden farklı okul türlerinde okuyan 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığını anlattı.

Öğrencilerin veli muvafakatları alınarak il milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlendiğini kaydeden Mete, "Program boyunca rektörler, üniversitenin bölümleri, yabancı dil, barınma ve burs imkanları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam, akademisyenler hakkında genel bilgilendirme yapıyor. Ayrıca öğrencilerimiz Youtube ve sosyal medya hesaplarından #benimtercihim etiketi ile yönelttikleri soruların yanıtlarını doğrudan rektörlerden öğrenme fırsatı bulabiliyor." bilgilerini verdi.

Canlı yayınların Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Webinar sayfasından daha sonra izlenmek üzere yayınlandığını aktaran Mete, öğrencilerin tanıtım günlerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Mete, bugün saat 16.00'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, 13 Mayıs'ta Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, 15 Mayıs'ta ise ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün üniversitelerini tanıtacağını ve YKS adaylarının sorularını yanıtlayacağını belirterek, daha sonraki programların öğrencilere ayrıca duyurulacağını belirtti.

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, üniversite hedeflerine büyük fayda sağlayacak çevrimiçi üniversite tanıtımlarına tüm lise öğrencilerini davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 685'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş: Aşı bulunana kadar uygulanması gereken önlemler devam edecek
Tarihi çarşıların açık kalıp kalmamasına kurallara uyulma oranına göre karar verilecek
Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 800'ü geçti

Benzer haberler

MEB üniversite adaylarını çevrimiçi tanıtım günlerine davet etti

MEB üniversite adaylarını çevrimiçi tanıtım günlerine davet etti

MEB salgın sürecinde 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdi

Bakan Selçuk: Okullarımıza döndüğümüzde eksikliklerimizi telafi edeceğiz ama acele etmeyeceğiz

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama: Haziran ayında bir çalışma olursa bu zorunluluk taşımaz

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama: Haziran ayında bir çalışma olursa bu zorunluluk taşımaz
Eğitimin ardından 'veli toplantısı' da dijital ortama taşındı

Eğitimin ardından 'veli toplantısı' da dijital ortama taşındı
MEB lise öğrencileri için üçüncü 'soru destek paketi'ni erişime açtı

MEB lise öğrencileri için üçüncü 'soru destek paketi'ni erişime açtı