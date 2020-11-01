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Eğitim

Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak.

Selma Kasap   | 01.11.2020
Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki üçüncü aşamada, yarından itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci devam ediyor.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 5. ve 9. sınıfları da yarından itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil etti.

Yüz yüze eğitimde, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Yüz yüze işlenecek dersler

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

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